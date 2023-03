Sanwo-Olu leads Rhodes-Vivour, Jandor in Epe

Babajide Sanwo-Olu, the All Progressives Congress (APC) governorship candidate, given the results collated so far, is

leading his rivals, Gbadebo Rhodes-Vivour of the Labour Party and Jide Adediran of the Peoples Democratic Party (PDP) in polling units in Epe, Lagos.

Bellow are some collated results:

Polling Unit 003, Orugbo

APC-85

LP-2

PDP-7

Polling Unit 002, Orugbo

APC-104

LP-1

PDP-9

Polling Unit 001, Orugbo

APC-136

LP-5

PDP-17

Polling 009, Ibonwon

APC-74

LP-2

PDP-10

Polling Unit 013, Etita/Ebode

APC-144

LP-4

PDP-31

Polling Unit 014, Etita/Ebode

APC-35

LP-O

PDP-8

Polling Unit 015, Etita/Ebode

APC-69

LP-0

PDP-16

Polling Unit 016, Etita/Ebode

APC-95

LP-3

PDP-23

Polling Unit 053, Ajaganabe

APC-19

LP-0

PDP-0

Polling Unit 018, Oke-Balogun

APC-125

LP-20

PDP-3

Polling Unit 010, Oke-Balogun

APC-154

LP-5

PDP-5

Polling Unit 008, Ejirin

APC-100

LP-3

PDP-6

Polling Unit 001, Ejirin

APC-134

LP-6

PDP-5

Polling Unit 005, Ejirin

APC-129

LP-0

PDP-8

Polling Unit 004, Ejirin

APC-99

LP-0

PDP-5

Polling Unit 001, Agbowa

APC-89

LP4

PDP-6

Polling Unit 007, Agbowa

APC-101

LP-3

PDP-36

Polling Unit 014, Abomiti

APC-29

LP-0

PDP-0

Polling Unit 011, Abomiti

APC-65

LP-0

PDP-0

Polling Unit 035, Abomiti

APC-81

LP-0

PDP-1

Polling Unit 024, Abomiti

APC-40

LP-0

PDP-0

Polling Unit 002, Ago Owu

APC-62

LP-5

PDP-2

Polling Unit 001, Poka

APC-184

LP-30

PDP-17

Polling Unit 010, Poka

APC-22

LP-0

PDP-2

Polling Unit 010, Itoikin

APC-200

LP-19

PDP-5

Polling Unit 011, Itoikin

APC-136

LP-3

PDP-39

Polling Unit 001, Itoikin

APC-45

LP-0

PDP-1

Polling Unit 015, Odoragunsin

APC-90

LP-6

PDP-14

Polling Unit 012, Odoragunsin

APC-96

LP-5

PDP-12

Polling Unit 011, Odoragunsin

APC-89

LP-1

PDP-10