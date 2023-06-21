Dantiye, former NGE President makes list of 19 Commissioner nominees by Gov. Yusuf

Dantiye, former NGE President makes list of 19 Commissioner nominees by Gov. Yusuf

Wednesday, June 21, 2023 4:52 pm


Baba DantiyeDantiye

By Maduabuchi Nmeribeh, Kano

Former President of Nigeria Guild of Editors (NGE), Baba Halilu Dantiye is among 19 Commissioner nominees sent to Kano state House of Assembly by Governor Abba Kabir Yusuf.

Others include the Deputy Governor, Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo; Hon. Umar Doguwa ; Hon. Ali Haruna Makoda ;Hon. Abubakar Labaran Yusuf; Hon. Danjuma Mahmoud ;Hon. Musa Shanono .

Also in the list are Hon. Abbas Sani Abbas; Haj. Aisha Saji ; Haj. Ladidi Garko ; Dr. Marwan Ahmad ;Engr. Muhd Diggol ; Hon. Adamu Aliyu Kibiya .

Others include Dr. Yusuf Kofar Mata; Hon. Hamza Safiyanu ; Hon. Tajo Usman Zaura ; Sheikh Tijjani Auwal ;Hon. Nasiru Sule Garo ; and Hon. Haruna Isa Dederi.

Join The Conversation

What do you think?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    • The Latest


    3 hours ago

    Eko Rice Hits the Market, as Sanwo-Olu Launches N5b Forward Contracts for Paddy Supplies
    4 hours ago

    Appeal Court revokes Arrest Warrant on Rotimi Amaechi, Two others
    5 hours ago

    IGP Egbetokun Assumes Duty As 22nd Indigenous Inspector General Of Police
    5 hours ago

    Governor Yusuf approves reinstatement of Muhuyi as Kano anti-graft agency chairman
    5 hours ago

    Ignore old videos in circulation, we remain committed to exemplary service – Nigeria High Commission in London
    6 hours ago

    VP Kashim Shettima, test drives Stallion Motor’s Hyundai Kona EV 
    6 hours ago

    Palmadex Boss bags Recognition Award
    6 hours ago

    Demolitions: “Don’t drag Church into politics of vendetta,” former Kano CAN chairman tells SSG