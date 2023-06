Dantiye, former NGE President makes list of 19 Commissioner nominees by Gov. Yusuf

By Maduabuchi Nmeribeh, Kano

Former President of Nigeria Guild of Editors (NGE), Baba Halilu Dantiye is among 19 Commissioner nominees sent to Kano state House of Assembly by Governor Abba Kabir Yusuf.

Others include the Deputy Governor, Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo; Hon. Umar Doguwa ; Hon. Ali Haruna Makoda ;Hon. Abubakar Labaran Yusuf; Hon. Danjuma Mahmoud ;Hon. Musa Shanono .

Also in the list are Hon. Abbas Sani Abbas; Haj. Aisha Saji ; Haj. Ladidi Garko ; Dr. Marwan Ahmad ;Engr. Muhd Diggol ; Hon. Adamu Aliyu Kibiya .

Others include Dr. Yusuf Kofar Mata; Hon. Hamza Safiyanu ; Hon. Tajo Usman Zaura ; Sheikh Tijjani Auwal ;Hon. Nasiru Sule Garo ; and Hon. Haruna Isa Dederi.